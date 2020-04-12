ВОЗ предупреждает: ранняя отмена карантина может привести к новой волне COVID-19

0

Снятие ограничений, наложенных на население в связи с распространением коронавирусной инфекции, не должно быть излишне поспешным. Как предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), это может привести к новой волне заболевания и росту числа жертв. Об говорится на сайте организации.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус настаивает, что со снятием ограничений не стоит спешить, даже несмотря на негативный экономический эффект от таких запретов. Он подтвердил, что в некоторых странах наблюдается замедление темпов роста числа заболевших.

Так, в Испании с понедельника, 13 апреля, смогут вернуться к работе занятые в сферах непервостепенной важности, например, строители. В этой стране в пятницу, 10 апреля, было зафиксировано минимальное за последние 17 дней суточное число жертв коронавируса: 605. На сегодняшний день в Испании от заболевания погибли 15 843 человека.

В Италии карантин продлён до 3 мая, но со вторника, 14 апреля, начнут возвращаться к работе некоторые мелкие предприниматели. В частности, книжные магазины и магазины детской одежды. По данным СМИ, смогут открыться и прачечные. На данный момент в Италии работают только аптеки и продуктовые. Накануне от вируса в стране скончались 570 человек.

Гебреисус отметил, что в некоторых странах наблюдается прогресс, но в других положение начало резко ухудшаться. Так, в Африке вирус добрался до сельских районов, где ожидается наиболее сложная ситуация, учитывая проблемы с системой здравоохранения, передаёт novostipmr.com.

Кроме того, в ВОЗ выразили беспокойство из-за большого количества инфицированных среди медиков.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.