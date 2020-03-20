ВОЗ поддерживает предпринятые властями РМ меры в процессе управления эпидемиологической ситуацией

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Премьер-министр Ион Кику сегодня провел беседу с представителем Организации Объединенных Наций Саймоном Спрингеттом и с главой бюро Всемирной организации здравоохранения в РМ Игорем Поканевичем. Во встрече также участвовала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Обсуждались меры, принятые властями Молдовы для управления эпидемиологической ситуацией, предотвращения распространения вирусной инфекции COVID-19, а также развитие эпидемиологической ситуации в регионе и ЕС.

Ион Кику поблагодарил официальных лиц ООН и ВОЗ за постоянную поддержку Молдовы и высоко оценил сотрудничество с этими организациями и результаты передачи опыта. В свою очередь представитель ВОЗ заверил власти в готовности оказывать дальнейшую поддержку нашей стране в процессе управления эпидемиологической ситуацией.

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