ВОЗ отмечает плавный рост числа инфицированных коронавирусом в РМ. “Сегодня ваша квартира – самое безопасное место” (ВИДЕО)

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На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 1 200 000 случаев COVID-19. На прошлой неделе наблюдался резкий скачок на глобальном уровне. К сожалению, в Молдове также регистрируется всё больше новых случаев, что подтверждает статистика за выходные.

Такие данные привёл представитель ВОЗ в РМ Игорь Поканевич. По его мнению, хорошо то, что рост количества случаев в Молдове – плавный, не резкий. Это, по словам специалиста, дает возможность лучше подготовить медицинскую систему, обеспечить необходимым оборудованием и лекарствами медучреждения, где будут лечиться или уже лечатся пациенты с коронавирусом.

В этой связи, считает Поканевич, предложение продлить ещё на 2 недели введённые ранее ограничения вполне оправданы: они позволят снизить распространение COVID-19.

– Призыв “Сидим дома” должен соблюдаться без каких-либо исключений, кроме жизненно необходимых: поход в магазин, работа. Этот призыв действует не как ограничение. Он нужен для того, чтобы вы были в безопасности. Сегодня ваша квартира – самое безопасное место, – высказался представитель ВОЗ.

Он также напомнил, что 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этом году он посвящён поддержке медперсонала.

– Мы хотим призвать всех граждан подумать о медицинском персонале, о том, что они находятся на передовой. Сейчас им наиболее необходима ваши поддержка и понимание. Важно, чтобы вы находились дома – это поможет уменьшить распространение коронавируса в Молдове, – подытожил эксперт.

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