ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

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За последние две недели заболевание обнаружили в 113 странах, а количество зараженных в мире превысило 118 тысяч.



Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия». Он отметил, что за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а количество стран, в которых зафиксировали вспышку, утроилось. Тедрос уточнил, что к настоящему моменту в мире более 118 тысяч зараженных, 114 стран, где зафиксировали вспышку, и свыше 4 тысяч погибших, пишет РБК.

При этом Гебрейесус предостерег, что использование слова «пандемия» не должно отменять меры, принимаемые странами для нераспространения вируса, хотя признал, что при неправильном употреблении оно может «вызвать необоснованный страх и неоправданное признание того, что борьба окончена».

По словам главы ВОЗ, более 90% случаев заражения приходится на четыре государства, среди которых Китай и Южная Корея. В 81 государстве вирус ни разу не зафиксировали, а в 57 странах выявили до десяти случаев заражения. Он также поблагодарил Иран, Италию и Южную Корею за меры, которые они принимают, чтобы остановить распространение вируса и контролировать внутреннюю эпидемию.

В Италии зарегистрирована самая крупная вспышка коронавируса в Европе. По данным Департамента гражданской защиты Италии на 11 марта, в стране зарегистрировано более 12 тысяч случаев заражения.