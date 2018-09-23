ВОЗ: Молдова по-прежнему в списке сильно пьющих стран

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь убивает более 3 миллионов человек в год в мире.

Не последнее место в этом рейтинге занимает Молдова. Так, наша страна за год потребляет спирта более 12,5 литров в год на одного человека.

В отчете ВОЗ за 2016 год отмечается, что от насилия в результате распития спиртных напитков страдает слишком много семей, людей, общин. Кроме того, алкоголь провоцирует появление проблем психического здоровья, а также таких заболеваний, как инсульт, рак, констатирует генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, пишет rg.ru.

Среди тех, чьи жизни унес алкоголь, 28 процентов погибли от травм, 21 процент – из-за расстройств пищеварительной системы, 19 процентов – от болезней сердечно-сосудистой системы, остальные – от инфекций, рака, психических расстройств. В процентном соотношении число смертей, обусловленных употреблением алкоголя, составляет 5,3%. Для сравнения, число погибших в ДТП составило 2,5% от общего числа смертей.

Алкоголем в мире злоупотребляют 46 миллионов женщин и 237 миллионов мужчин, подсчитали в ВОЗ. При этом больше всего пьющих живет в Европе и в Америке.