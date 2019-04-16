ВОЗ: Количество случаев заболеваемости корью в мире возросло на 300%

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество случаев заболеваемости корью в первом квартале 2019 года возросло во всём мире на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Корь – это инфекционное заболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцины, которая вводится в организм двумя дозами. Однако, по данным ВОЗ, в последние месяцы уровень вакцинации в мире значительно снизился, пишет moldpres.md.

– Согласно предварительным данным, за первые 3 месяца 2019 года количество случаев заболеваемости корью возросло на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это уже третий год подряд, когда мы регистрируем рост заболеваемости корью. Несмотря на то, что данные предварительные, они указывают чёткую тенденцию. Во многих странах наблюдается эпидемия кори, а во всех регионах мира регистрируется все больше случаев, – говорится в сообщении ВОЗ.

ВОЗ также отметила, что на мировом уровне регистрируется только один из 10-и случаев кори, поэтому общее количество случаев заболеваемости может быть намного больше. Примечательно, что тенденция роста была зарегистрирована и в странах с высоким уровнем вакцинирования, таких как Соединённые Штаты Америки.

Согласно полученным данным, наиболее пострадавшей от кори зоной является Африка. На этом континенте зарегистрирован рост количества случаев заболевания корью на 700% по сравнению с прошлым годом. Главной причиной этому является низкий уровень вакцинации.