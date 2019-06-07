«Воз и ныне там»: Цырдя о ситуации с переговорами

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

⁃ Какая ситуация с переговорами? Да почти такая же, как и пару дней назад.

1. Санду готова голосовать за Зинаиду Гречаный спикером, а вот Андрей Нэстасе -нет. Кто угодно, только не Зинаида Гречаный.

2. Министерств они не предлагают. Хотят все правительство. Санду, в принципе, готова на уступки, а платформа ДА – нет.

3. О возврате полномочий президенту слышать не хотят.

4. О ЕАЭС – тем более. Только «евроинтеграция» до последнего молдаванина. Ранее обещали не трогать «геополитику», но после разговоров с еврокомиссаром Ханом сменили «пластинку».

5. Все законопроекты ПСРМ вызывают у «АКУМ» истерические припадки. Особенно законопроекты о русском языке, статусе Гагаузии и т.д. Согласны лишь на 1-2 социальных проекта, но после «глубокого изучения». При этом требуют от ПСРМ публичных гарантий голосования за 14 законопроектов «АКУМ».

6. Настаивают на европейском прокуроре, то есть, на прямом внешнем управлении.

7. Как минимум 5 депутатов блока «АКУМ» категорически против любого сотрудничества с ПСРМ. На самом деле их куда больше – около 11. Они не будут голосовать за Зинаиду Гречаный. Речь идет о Марии Чобану, Юрие Реницэ, Октавиане Цику, Дину Плынгэу, Лилиане Карпе.

Окончательное решение будет принято сегодня Республиканским советом в 15.00.