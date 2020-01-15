“Вот тогда можно будет говорить о реальной помощи “в борьбе с коррупцией”: Цырдя о трех вещах, которые могут сделать США и Запад в целом

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Объявление США санкций против Владимира Плахотнюка взорвало медийное поле Молдовы. Радость, плач, слезы благодарности…Хотя суть проста до умиления – Плахотнюку просто отказали в продлении визы, обвинив заодно в коррупции… Однако сделал это сам Майк Помпео, целый госсекретарь США!
К чему всё это?
Безусловно, это является и продуктом обращения властей РМ к США, ЕС и т.д.
Но США молчали 7 месяцев…Видимо, нужно понимать и международный контекст: иранский кризис, ливийские переговоры с участием Москвы, Турции, ФРГ, турецкий поток…
США просто выдавлены из процессов, а кое-где – в изоляции. Голова Плахотнюка (пока речь об его изгнании) – лишь один из объектов торгов США с РФ во всех этих сложных конструкциях. Это первоначальная “оферта” для переговоров.
США предельно прагматичны. Пока Плахотнюк контролировал 30 партий, мог обеспечить парламентское большинство – он был интересен. Его предпочли Филату, а потом и Стурзе. Потом его использовали как марионетку в большой игре: закон по борьбе с российской пропагандой, офис НАТО, отмена статуса русского языка. А потом он стал не нужен.
Безусловно, мы благодарны США и лично администрации Трампа за то, что они отказались от услуг одиозного олигарха.
Но наша благодарность будет безграничной, если США и Запад в целом помогут в 3 вещах:
1. Объявить Плахотнюка в розыск по линии Интерпола. РМ обратилась 2 месяца назад. РФ – еще с 2017. Молчание.
2. Помочь арестовать Плахотнюка. Зачем его выдворять из США? Его нужно было арестовать! Он же замешан в краже миллиарда, а там, в том числе, деньги США!
3. Заморозить его активы и вернуть их Молдове и ее гражданам…
Уже про возврат миллиарда промолчим.
Вот тогда можно будет говорить о реальной помощи “в борьбе с коррупцией”…