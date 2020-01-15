“Вот тогда можно будет говорить о реальной помощи “в борьбе с коррупцией”: Цырдя о трех вещах, которые могут сделать США и Запад в целом

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Объявление США санкций против Владимира Плахотнюка взорвало медийное поле Молдовы. Радость, плач, слезы благодарности…Хотя суть проста до умиления – Плахотнюку просто отказали в продлении визы, обвинив заодно в коррупции… Однако сделал это сам Майк Помпео, целый госсекретарь США!

К чему всё это?

Безусловно, это является и продуктом обращения властей РМ к США, ЕС и т.д.

Но США молчали 7 месяцев…Видимо, нужно понимать и международный контекст: иранский кризис, ливийские переговоры с участием Москвы, Турции, ФРГ, турецкий поток…

США просто выдавлены из процессов, а кое-где – в изоляции. Голова Плахотнюка (пока речь об его изгнании) – лишь один из объектов торгов США с РФ во всех этих сложных конструкциях. Это первоначальная “оферта” для переговоров.