Вот бы и нам такой проект! Додон поделился впечатлениями от поездки на «Сапсане» (ВИДЕО)

Вот бы и нам такой проект! Додон поделился впечатлениями от поездки на «Сапсане» (ВИДЕО)

По окончании плодотворных встреч в Москве Игорь Додон решил воспользоваться скоростным поездом «Сапсан», чтобы добраться до Санкт-Петербурга. Своими впечатлениями, а также коротким видеороликом глава государства поделился на своей странице в соцсети. 

– Очень удобно, технологично и современно. Вот бы и нам такой проект, который связал бы север и юг Молдовы! – отметил он. 

Напомним, завтра в северной столице России президент встретится с Владимиром Путиным и примет участие в неформальных заседаниях лидеров стран СНГ и ЕАЭС.

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