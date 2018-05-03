Восстание в Собиборе. Лейтенант Печерский против нацистской «машины смерти»

Нацистские лагеря смерти создавались с таким расчетом, чтобы сломить в своих жертвах саму мысль о сопротивлении, заставить их быть покорными. В октябре 1943 года в лагере Собибор советский офицер сломал эту систему.

История восстания заключённых в лагере смерти Собибор в октябре 1943 года до последнего времени была гораздо лучше известна на Западе, нежели в России.

В США, Израиле, Западной Европе о самом восстании и его лидере Александре Печерском написано множество книг, снято большое число фильмов и телепередач.

В отечественной военной историографии этот эпизод войны не то чтобы замалчивался, но и большого значения ему не придавали.

Фабрика смерти

Нацистский лагерь смерти Собибор был создан на юго-востоке Польши весной 1942 года в рамках программы, предусматривавшей полное уничтожение еврейского населения Европы.

Просуществовал лагерь чуть менее полутора лет, и за это время в нём было уничтожено около 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран.

Технология его работы была предельно проста: в находившийся в лесу лагерь вела небольшая железная дорога, по которой привозили смертников. Сразу их отправляли в так называемую «баню»: газовую камеру, где в течение 15 минут вновь прибывшие умертвлялись. После этого часть узников, оставленная в живых, свозила трупы для захоронения в специальный ров около лагеря.

Помимо тех, кого убивали сразу, было ещё около 500 заключённых, занимавшихся в лагере хозяйственными работами. Фактически «конвейер смерти» обслуживался теми людьми, которым вскоре предстояло самим стать его жертвами. С точки зрения нацистов, такой подход был более выгоден экономически.

Охрану лагеря осуществляли эсэсовцы и участники коллаборационистских формирований. В Собиборе это были в большинстве своём украинцы.

Техник-интендант из Ростова

За время существования лагеря было сделано несколько попыток побега, но почти все они заканчивались неудачей. До тех пор, пока осенью 1943 года в Собибор не перевели группу советских военнопленных-евреев, среди которых был и Александр Печерский.

Александр Аронович Печерский родился в еврейской семье в Кременчуге в 1909 году. Отец его был адвокатом. В 1915 году семья переехала в Ростов-на-Дону, где Александр и проживёт большую часть своей жизни.

После школы он работал электриком на заводе, окончил университет, а перед самой войной стал руководителем художественной самодеятельности.

22 июня 1941 года тридцатидвухлетнего Александра Печерского призвали в армию. Ему как имеющему высшее образование было присвоено звание младшего лейтенанта, затем он был аттестован как техник-интендант второго ранга, что равнозначно званию лейтенанта.

Сражался Александр Печерский под Смоленском в составе 596-го артиллерийского полка 19-й армии.

Под Вязьмой его часть попала в окружение. Косые взгляды, которые бросают обычно в армии на интендантов, прекратились после того, как Печерский вместе с другими бойцами взялся выносить из окружения раненого комиссара полка.

Блуждали по болотам долго, вступая в стычки с противником, пока не кончились патроны. После этого они попали в руки врагу.

Лейтенанта Печерского переводили из лагеря в лагерь, поскольку он покоряться не желал и не оставлял планов побега.

Нацисты не сразу дознались, что Печерский — еврей, а когда узнали, сразу же направили в Собибор на уничтожение.

План советского офицера

23 сентября 1943 года первая партия советских военнопленных прибыла в Собибор. Из 600 человек около 520 было сразу казнено. 80 человек отобрали для хозяйственных работ. В это число попал и Печерский, которого друг уговорил назваться столяром.

Лейтенант Печерский иллюзий не питал: было очевидно, что тех, кого не убили сразу, убьют чуть позже. Но предоставленную отсрочку он решил использовать для того, чтобы попытаться дать фашистам последний бой.

К тому времени в Собиборе существовала подпольная группа, которую возглавлял Леон Фельдхендлер.

Однако сугубо гражданским лицам, входившим в неё, не хватало опыта и решительности. Поэтому они доверили руководство Александру Печерскому.

Лейтенант Печерский предложил отказаться от мысли об одиночных побегах и поднять восстание. Печерский настаивал: бежать должны все, поскольку оставшихся гитлеровцы убьют в любом случае.

Офицер не скрывал: многие погибнут, но часть получит шанс вырваться на свободу.

Большинство узников поддержало план лейтенанта Печерского.

Схватка насмерть

Замысел его был таков: восставшие поодиночке должны убить руководство лагеря и часть охранников, захватить оружие и выбраться на свободу.

Но как это осуществить? Помочь заключённым должна была тяга эсэсовцев к личным благам. Охранники не брезговали услугами узников, которые шили для них одежду, а также выполняли другие работы не для «нужд великой Германии», а для персональных нужд конкретных офицеров СС.

В назначенный день, 14 октября 1943 года, гитлеровцев по одному стали заманивать в мастерские под благовидными предлогами вроде примерки мундира. Здесь их душили или убивали ударами топорика.

В основном эта задача была доверена Печерским своим товарищам из числа военнопленных: они имели навыки рукопашных схваток, поэтому им было проще справиться с охранниками.

В Собиборе Печерский пробыл всего три недели, но его воля и решимость позволили превратить узников в отряд, способный действовать слаженно и чётко.

14 октября восставшим удалось практически без шума расправиться с 11 эсэсовцами и с целым рядом украинских полицейских. Однако затем уцелевшие охранники подняли тревогу. После этого узники Собибора пошли на прорыв.

С вышки заработал пулемёт. Военнопленные, захватившие оружие, вступили в бой с охранниками. Люди бросались на колючую проволоку, разрывая её своими телами. Восставшие гибли под пулями, подрывались на окружавших лагерь минных полях, но их уже ничто не могло остановить. Выломав ворота, они сумели вырваться на свободу.

В Польше для бежавших спасения не было

Из 550 заключённых, находившихся в лагере, не приняли участие в восстании 130. Кто-то был болен или просто физически измождён настолько, что оказался не в состоянии примкнуть к сражающимся. Кто-то надеялся, что выжить поможет абсолютная покорность.

Она не помогла: всех оставшихся в лагере заключённых взбешённые гитлеровцы расстреляли на следующий день.

Ещё около 80 человек погибли в Собиборе во время прорыва. На свободе оказалось более 300 узников.

В течение двух последующих недель на беглецов шла настоящая охота. Гитлеровцам удалось обнаружить и уничтожить около 170 человек.

Судьбу многих предопределил выбор, который они сделали после бегства: идти за лейтенантом Печерским, который призывал уходить из Польши за Буг, в Белоруссию, или прятаться в Польше.

Большинство тех, кто ушёл с лейтенантом Печерским (а это в основном были советские военнопленные), спаслись. Большинство тех, кто остался в Польше, погибли. Причём многие погибли не от рук гитлеровцев, а от рук поляков: почти 90 узников Собибора, избежавших нацистских облав, стали жертвами коллаборационистов, а также простых местных жителей-антисемитов.

Немцы были взбешены восстанием в Собиборе. Лагерь был немедленно снесён, земля перепахана, на месте массового убийства людей гитлеровцы посадили капусту и картошку.

Герой Собибора не был «штрафником». Но там, где он воевал, было не легче

Руководитель восстания Александр Печерский сражался в партизанском отряде в Белоруссии, а после освобождения её от немецких войск проверялся органами контрразведки (СМЕРШ).

Иногда утверждается, что по результатам проверки Печерского отправили в штрафной батальон. Это неверно. Он продолжил войну в составе 15-го штурмового батальона 1-го Прибалтийского фронта. Комплектовались эти подразделения на 90 процентов из офицеров РККА, ранее попадавших в окружение или плен.

В отличие от штрафников бойцы этих подразделений званий не лишались и считались полноправными военнослужащими. При этом штурмовые батальоны использовались на трудных участках фронта, как правило, для прорыва немецких позиций. Это были чрезвычайно эффективные подразделения, однако в силу специфики их использования потери батальонов тоже были очень значительными.

20 августа 1944 года при наступлении на город Бауцк техник-интендант второго ранга Печерский был ранен осколком мины в правое бедро. Командованием он был представлен к награждению орденом Отечественной войны II степени, но в итоге было утверждено награждение медалью «За боевые заслуги».

Ранение оказалось тяжелым, и после четырех месяцев лечения офицер получил инвалидность. В госпитале Александр Печерский познакомился со своей будущей женой.

Он написал книгу о восстании в Собиборе, однако в число самых известных в СССР героев войны так и не вошёл.

Причин у прохладного отношения к Собибору было несколько. В Советском Союзе не было принято заострять внимание на национальных бунтах времён войны, а восстание в Собиборе было делом рук евреев. Кроме того, сказались и испортившиеся отношения между СССР и Израилем: на Земле Обетованной история восстания в Собиборе почиталась на государственном уровне, что вызывало отторжение у советского руководства.

Был и ещё один немаловажный аспект: история гибели бежавших узников от рук поляков грозила испортить отношения между СССР и социалистической Польшей, поэтому о Собиборе старались не вспоминать.

Заслуженное признание на родине пришло после смерти

Александр Аронович Печерский всю послевоенную жизнь прожил в Ростове-на-Дону, где и умер в январе 1990 года. За три года до его смерти в Голливуде был снят фильм «Побег из Собибора», где роль Печерского сыграл Рутгер Хауэр. На премьеру фильма приглашали самого Печерского, но он в США не приехал.

Несколько раз общественники предпринимали попытки добиться того, чтобы подвиг Александра Печерского был отмечен в России на государственном уровне.

В 2007 году на доме, где в Ростове-на-Дону жил Александр Печерский, появилась мемориальная доска.

В 2015 году одна из улиц Ростова-на-Дону получила имя Александра Печерского. В 2016 году указом президента России Владимира Путина Александр Печерский был посмертно удостоен Ордена Мужества.

В год семидесятипятилетия восстания в Собиборе вышел российский фильм, посвященный подвигу, в Ростове-на-Дону открыли памятник Александру Печерскому, а в Москве его именем назвали новую улицу.