Воспользовавшись невнимательностью продавцов, вор украл смартфон и золотое украшение в столичных магазинах (ВИДЕО)

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В результате следственных мероприятий подозреваемый в кражах был найден и задержан. Им оказался 19-летний уроженец Кантемирского района.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в результате собранной правоохранителями информации было установлено, что, находясь в магазине, расположенном на улице Каля Ешилор столичного сектора Буюканы, подозреваемый в открытой форме взял у продавца-консультанта телефон модели Samsung и скрылся в неизвестном направлении. Кроме этого, в рамках уголовного преследования было установлено, что 5 апреля молодой человек, находясь в ювелирном магазине, расположенном на бульваре Штефан чел Маре, попросил у продавщицы рассмотреть ближе золотую цепочку, а когда женщина отвернулась, парень сбежал.

Общая сумма ущерба составила 16 927 леев. Украденное имущество вскоре будет изъято и возвращено. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и сообщил правоохранителям, что совершил кражи в связи с финансовыми трудностями.

Молодой человек был задержан на 72 часа. Если он будет признан виновным, то ему грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы от 2 до 5 лет.