Воспользовавшись невнимательностью хозяина квартиры, вор-рецидивист стащил дорогие украшения и 2 телефона

Сотрудники следственного отдела ИП сектора Буюканы задержали 43-летнего жителя Кишинёва по подозрению в квартирной краже.

Как сообщает пресс-служба полиции, в ходе расследования органы правопорядка установили, что подозреваемый, воспользовавшись невнимательностью 57-летнего хозяина квартиры, украл золотые и серебряные украшения, женские часы, а также 2 мобильных телефона, которые находились в шкафу. Своими преступными действиями вор нанёс владельцу квартиры материальный ущерб в размере 54 170 леев.

В результате предпринятых мер, украденные вещи были найдены, изъяты и возвращены хозяину. Было установлено, что подозреваемый ранее был судим за преступления подобного характера. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. Ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественный труд на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.