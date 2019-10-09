Воспользовался невнимательностью жертвы и украл сумку: полиция разыскивает подозреваемого (ВИДЕО)

Воспользовался невнимательностью жертвы и украл сумку: полиция разыскивает подозреваемого (ВИДЕО)

Мужчина на видео разыскивается сотрудниками полиции сектора Рышкановка по подозрению в совершении кражи.

23 сентября в полицию обратилась 42-летняя женщина и сообщила, что ее обокрали. На месте происшествия потерпевшая рассказала, что в помещении Северного автовокзала ненадолго оставила без присмотра сумку с ноутбуком и документами. Жертве был нанесён ущерб в размере 5 300 леев.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до 2 лет.

Лиц, которые узнали мужчину на видео, просят сообщить об этом в полицию по номеру телефона: 078 494 155. Конфиденциальность источников информации гарантирована.

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