Воспользовались ситуацией: воры обчистили магазин в центре столицы (ФОТО)

Воспользовались ситуацией: воры обчистили магазин в центре столицы (ФОТО)

Этим утром неизвестные ограбили магазин компьютерной техники, расположенный в секторе Центр. Воры похитили товары на сумму около 20 тысяч леев.

Информацию для publika.md подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. По её словам, неизвестные взломали дверь и проникли в торговое помещение, откуда вынесли 5 пар наушников, игровую приставку и гироборд.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят расследование с целью установления всех обстоятельств инцидента.

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