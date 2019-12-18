Воспитанники приютов посетили президентуру и получили подарки от Игоря и Галины Додон (ВИДЕО, ФОТО)

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Сегодня, в канун праздника Святого Николая, в администрацию президента приехали 130 детей из пяти приютов, находящихся в разных регионах страны.

Своими колядками с добрыми пожеланиями процветания и благополучия дети принесли с собой волшебство праздников. Кроме того, юные гости с воодушевлением посмотрели художественную программу, представленную ансамблем “Picături Muzicale” и президентским оркестром. После этого для них была проведена экскурсия по зданию.

– Поскольку Святой Николай считается покровителем детей, особенно нуждающихся, да еще и добрым дедушкой, приносящим подарки, мы вместе с первой леди Галиной Додон вручили каждому ребенку по подарку от Благотворительного фонда “Din suflet”. Радует то, что нам удается принести хоть немного радости детям, увидеть улыбки на их лицах, оставить в маленьких сердцах тепло от волшебства зимних праздников, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

В завершение встречи Игорь Додон пожелал юным гостям здоровья, радости и счастливого детства, добавив, что буду делать всё возможное для обеспечения достойного будущего детям нашей страны.