Воскресное ДТП: легковушка упала с Измаильского моста (ФОТО, ВИДЕО)

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Легковой автомобиль врезался в парапет и буквально вылетел с Измаильского моста. Инцидент произошёл накануне днём.

По счастливой случайности водитель пострадавшего авто отделался лишь испугом, пишет canal3.md. По данным полиции, участниками ДТП стали сразу 3 автомобиля.

К счастью, машина упала с небольшой высоты, при въезде на мост. Водителю удалось избежать травм. Мужчина рассказал, что двигался на малой скорости, однако некоторые из свидетелей происшествия утверждают обратное.

Ещё одному участнику ДТП потребовалась медицинская помощь. Мужчина получил травму головы и был доставлен в больницу.

По данным полиции, спровоцировал инцидент водитель микроавтобуса, который попытался скрыться с места происшествия, однако вскоре был задержан. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.