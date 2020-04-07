Восемь тысяч полицейских следят за соблюдением гражданами карантина

Восемь тысяч полицейских следят за соблюдением гражданами карантина

Восемь тысяч сотрудников подразделений МВД следят за находящимися на карантине гражданами. Об этом заявил министр внутренних дел Павел Войку на заседании Единого командного центра управления кризисом, вызванным COVID-19.

Так, сотрудники полиции проверили более 5 тысяч человек, находящихся на самоизоляции дома, пишет nordnews.md. Кроме того, в службу 112 поступило 85 сигналов о нарушении режима лицами, помещёнными на карантин.

Также были обнаружены 16 несовершеннолетних без родительского присмотра. 24 человека были оштрафованы за различные нарушения.

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