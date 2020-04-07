Восемь тысяч полицейских следят за соблюдением гражданами карантина

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Восемь тысяч сотрудников подразделений МВД следят за находящимися на карантине гражданами. Об этом заявил министр внутренних дел Павел Войку на заседании Единого командного центра управления кризисом, вызванным COVID-19.

Так, сотрудники полиции проверили более 5 тысяч человек, находящихся на самоизоляции дома, пишет nordnews.md. Кроме того, в службу 112 поступило 85 сигналов о нарушении режима лицами, помещёнными на карантин.

Также были обнаружены 16 несовершеннолетних без родительского присмотра. 24 человека были оштрафованы за различные нарушения.

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