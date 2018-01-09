Восемь трасс, на которых сегодня будут «дежурить» радары

НИП призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автолюбителей о том, на каких трассах сегодня будут находиться патрули с радарами.

– M 1: Яловены – Страшены;

– M 5: Криуляны, 281 – 296 км;

– R 1: Унгены, 128 – 70 км, 40-70 км;

– R 6: Криуляны, 13 – 21 км;

– R 6: Оргеев;

– R 13: Шолданешты, 49 – 86 км;

– R 20: Оргеев, 0 – 20 км;

– R 30: Новые Анены, 22 – 54 км.

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию, по возможности объезжать загруженные перекрестки и не проявлять на дорогах агрессию.