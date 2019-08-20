Восемь таможенных инспекторов окажутся на скамье подсудимых по обвинению в коррупции

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Восемь таможенных инспектора поста «Леушень-Албица» окажутся на скамье подсудимых по обвинению в пассивной коррупции. Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование и передала дело в суд.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ, преступная деятельность таможенников документировалась на протяжении 2018 года. Согласно обвинительному заключению, стоимость товаров, полученных от физических лиц, варьирует от 200 леев до 50 евро, в зависимости от ситуации.

В результате уголовного преследования была задокументирована преступная деятельность 8 таможенных инспекторов, а также минимум 20 физических лиц. Если вина госслужащих будет доказана, им грозит штраф в размере до 2 000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.