Восемь молдаван пойманы на границе во время незаконной рыбалки (ФОТО)

Восемь молдаван пойманы на границе во время незаконной рыбалки (ФОТО)

Два случая были зафиксированы пограничными полицейскими из Брынза и Вулкэнешть. У нарушителей были изъяты 300 метров сети и около 60 кг рыбы.

В первом случае отряд пограничной полиции Брынза заметили и проверили семерых человек, рыбачивших в пограничных водах. Ими оказались жители сёл Колибаш, Урсоая и Вадул луй Исак Кагульского района. При них были найдены и изъяты 200 метров сети, другие рыбацкие приспособления и 55 кг живой рыбы.

За такое же нарушение сотрудниками пограничной полиции Вулкэнешть был задержан житель села Чумай Тараклийского района. У 36-летнего рыбака-нарушителя были изъяты 100 метров сети с 2 кг рыбы.

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