Восемь лет тюрьмы получил мужчина, угрожавший приятельнице выложить в Интернете её интим-фотографии

0

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам добилась в суде лишения свободы на 8 лет мужчины, который угрожал приятельнице выложить её интимные фотографии в Интернет в случае, если она не заплатит ему 4 000 леев.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, до этого он получил от потерпевшей ещё более 8 000 леев. 26-летний преступник потребовал у 23-летней приятельницы помочь ему заплатить штраф, который он получил за вождение транспортного средства в нетрезвом виде. После многочисленных просьб, потерпевшая поняла, что её шантажируют. Отказав ему в помощи, мужчина пригрозил жертве опубликовать её фотографии интимного характера в Интернете.

Согласно материалам дела, всё началось в июле, когда преступник начал общаться с жертвой в социальных сетях. Спустя некоторое время они встретились и провели вечер в интимной обстановке. Тогда молодой человек сделал с ней несколько пикантных фотографий, несмотря на то, что девушка отказывалась. На следующий день мужчина позвонил возлюбленной и попросил у неё денег. Он сохранял с ней приятельские отношения до тех пор, пока она помогала ему финансово. Однако, почуяв неладное, девушка начала отказывать парню, в результате чего он принялся её шантажировать.

Находчивая девушка догадалась записывать каждый её разговор с преступником, после чего принесла записи правоохранителям. Полицейские задержали злоумышленника с поличным, во время получения 4 000 леев. Стоит отметить, что подозреваемый ранее был осуждён за изнасилование, грабёж и кражу.