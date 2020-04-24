Восемь чартерных рейсов для молдавских граждан запланированы на следующей неделе (СПИСОК)

Восемь чартерных рейсов для молдавских граждан запланированы на следующей неделе (СПИСОК)

Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что ещё 1 440 граждан Молдовы, которые были включены в списки ожидания дипломатических представительств и консульских учреждений, вернутся на Родину в течение следующей недели. 

По данным пресс-службы ведомства, согласно установленному графику, в период с 27 апреля по 3 мая будут выполнены чартерные рейсы в Молдову из Милана, Парижа, Стамбула, Ларнаки, Москвы, Дублина, Рима и Лондона. Приоритет был отдан детям, студентам и людям, которые оказались в затруднительной ситуации. Список рейсов представлен ниже.

МИДЕИ призывает граждан информироваться о чартерных рейсах на официальных сайтах Органа гражданской авиации (www.caa.md), правительства (www.gov.md), посольства или консульства Республики Молдова в соответствующей стране.

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