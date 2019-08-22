Нерадивые воры обокрали жителя Сынжеры на 13 500 леев и попали на камеру видеонаблюдения

0

Злоумышленники проникли во двор жителя города Сынжера и украли имущество на 13 500 леев. Инцидент произошёл во вторник утром.

К счастью, до этого хозяин дома установил во дворе камеру видеонаблюдения, которая сняла момент кражи. Так, в кадр попали пятеро мужчин. Один из них перепрыгнул через забор, а остальные стояли «на шухере». Позже ещё один из них перепрыгнул через забор и присоединился к товарищу. Камера видеонаблюдения сняла, как воры проникли в автомобиль хозяина дома.

Вскоре после этого потерпевший отнёс видеозапись в полицию. Органы правопорядка зарегистрировали преступление и сейчас разыскивают подозреваемых. Если их вина будет доказана, им грозит штраф в размере до 67 000 леев, передаёт publika.md.