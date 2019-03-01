Воры обчистили дом жительницы Кицкан, пока та была за границей

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В отделение милиции села Кицканы обратилась 50-летняя сельчанка. Женщина сообщила, что полтора месяца находилась за пределами Приднестровья, а 27 января, вернувшись домой, обнаружила, что её обокрали.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, из дома пропали электроинструменты, несколько комплектов постельного белья, 400 долларов США. Из сарая – алюминиевая лестница. Материальный ущерб превысил 8 700 приднестровских рублей. При осмотре места преступления было установлено, что в чужое жильё вор проник, разбив стекло на входной двери.

– Мы начали проверять весь подучётный контингент, ранее судимых граждан, которые проживают в том же районе, где было совершено хищение. 27 февраля по подозрению в краже мы задержали 42-летнего односельчанина заявительницы, – пояснил начальник территориального отделения милиции села Кицканы Дмитрий Стоматин.

По его словам, ранее задержанный был неоднократно судим, в том числе и за имущественные преступления. Дома у него обнаружили и изъяли часть похищенного: «болгарку» и шуруповёрт. Остальное мужчина успел продать. Украденные деньги потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище, ему может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы.