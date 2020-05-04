Воры, наркодилеры, хулиганы: в Кишиневе задержаны 25 ранее объявленных в розыск нарушителей

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Сотрудники столичной полиции продолжают предпринимать необходимые меры по задержанию лиц, находящихся в розыске.

Так, в период с 27 апреля по 3 мая полицейские задержали 25 человек. 19 из них разыскивались за совершение краж, оборот наркотиков, хулиганство и иные правонарушения. Также были задержаны 6 государственных должников.

Мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемых лиц и привлечение их к ответственности, продолжатся.

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