Воры, наркодилеры, хулиганы: в Кишиневе задержаны 25 ранее объявленных в розыск нарушителей

Воры, наркодилеры, хулиганы: в Кишиневе задержаны 25 ранее объявленных в розыск нарушителей

Сотрудники столичной полиции продолжают предпринимать необходимые меры по задержанию лиц, находящихся в розыске.

Так, в период с 27 апреля по 3 мая полицейские задержали 25 человек. 19 из них разыскивались за совершение краж, оборот наркотиков, хулиганство и иные правонарушения. Также были задержаны 6 государственных должников.

Мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемых лиц и привлечение их к ответственности, продолжатся.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md