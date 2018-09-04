Ворвались в дом и стали угрожать топором пенсионеру: дерзкое ограбление произошло в Гагаузии

В ночь с 27 на 28 августа в селе Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского района трое неизвестных лиц в масках, с целью хищения денежных средств, проникли в домовладение 84-летнего местного жителя, где, применив физическое насилие и угрожая хозяину топором, стали требовать деньги, однако обыскав все комнаты дома и не обнаружив деньги, скрылись в неизвестном направлении.

По факту случившегося сотрудниками отдела уголовного преследования ИП Чадыр-Лунга было начато уголовное преследование по элементам преступления предусмотренного ч.2 ст.188 УК РМ (разбой), где законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет. В результате проведенных мероприятий преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемые лица были установлены – ими оказались трое жителей села Джолтай Чадыр-Лунгского района и одна жительница села Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского района.

В настоящий момент вышеуказанные лица задержаны в порядке ст.166 УПК РМ на 30 суток. Обстоятельства случившегося выясняются.