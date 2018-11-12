Воровка из Чок-Майдана забралась в чужое жилище и украла золотые украшения

Падкая на золото жительница Чок-Майдана Комратского района была задержана по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, 11 ноября в дежурную часть Инспектората полиции Комрата поступило заявление от 27-летней местной жительницы, которая стала жертвой воров. Она сообщила, что неизвестные люди воспользовались ее отсутствием в период времени с 09 по 11 ноября и проникли в ее домовладение, откуда тайно похитили золотые изделия (два обручальных кольца и цепочку).

В результате розыскных мероприятий преступление было раскрыто по горячим следам. Преступница была установлена и задержана. Ею оказалась жительница села Чок-Майдан Комратского района.

По данному факту решается вопрос о начале уголовного преследования по элементам преступления предусмотренного ст.186 УК РМ (кража).