Воровал инструменты: мужчину задержали за серию краж из дачных домов

Воровал инструменты: мужчину задержали за серию краж из дачных домов

В Тирасполе задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж с дачных участков. Последнее его противоправное деяние было зафиксировано 12 мая.

Тогда в милицию с заявлением о пропаже инструментов и других ценных вещей обратился 58-летний тираспольчанин. Имущество пропало из дачного домика. По горячим следам, пишет mvdpmr.org, оперативники задержали злоумышленника.

Как выяснилось, нарушитель проживал у сожительницы, зарабатывал ремонтом техники, а также похищал строительные и электрические инструменты. Похищенное имущество частично было изъято. По факту случившегося ведётся следствие.

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