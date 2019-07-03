Воров – в тюрьму, деньги – в казну!

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О грязных делах олигарха Плахотнюка и его лакеев

А вы заметили, как люди, которые ранее хвалили Плахотнюка, люто обвиняли ПСРМ и Додона в связях с ним?

Извиниться не желаете?

Помните, как некоторые аналитики, которые ранее расхваливали Плахотнюка, утверждали в прямом эфире, что к Пасхе ДПМ с ПСРМ сыграют свадьбу? Где свадьба, господа? Извиниться не желаете?

Помните, как ПКРМ, «НП», СДПМ и другие лакеи «кукловода» убеждали граждан, что ПСРМ и ДПМ образовали некий таинственный и коварный бином? Суть бинома, мол, в следующем: ДПМ продвигает беспредел и ахинею, а ПСРМ борется с этим. К шоку лакеев именно ПСРМ и Додон начали войну против ДПМ и скинули Плахотнюка!

Помните, как они утверждали, что ДПМ контролирует добрую половину фракции ПСРМ? Дескать, социалисты на первом же заседании парламента выйдут из фракции. Додон останется только с Гречаный, и то не факт! Ну, кто вышел из фракции, господа лакеи? Фракция едина, как никогда!

Неустанно они продвигали мысль, что «коварный и подлый» Додон лично просил Плахотнюка снять Усатого с выборов! Но 24 июня появилась аудиозапись переговоров советника Плахотнюка Раду Адриана с Ренато Усатым. Из записи ясно, как божий день: Усатый и Адриан обсуждают, как убирать врагов Плахотнюка – Додона, Санду и Нэстасе, – чтобы взамен получить паспорт (дипломатический) и гарантии! При этом сам Р. Адриан внушает Усатому мысль, что он должен просто поливать грязью оппонентов ДПМ, но не участвовать в выборах.

Кстати, на выборах так и было. Усатый по спискам «Нашей Партии» не шёл, но бил жёстко Додона. Ванговал, что Плахотнюк его арестует по причине «ненадобности»! Он же предсказывал, что ПСРМ наберёт ровно 35 мандатов. Так и было. Откуда знал Ренато Георгиевич точное количество? Да всё просто. ДПМ решила, что ПСРМ больше не должна набрать и урезала все голоса партии, признав недействительными 180 тысяч бюллетеней. А Усатый просто озвучил намерение демократов, подтвердив тем самым существование плана по массовой фальсификации выборов.

А помните, как на парламентских выборах Усатый и Канду обвинили Додона и Россию в том, что молдавских лётчиков держат в заложниках в Москве?! Даже уголовное дело завели 13 февраля. Но потом вышли лётчики и поблагодарили и Додона, и Россию.

Все помнят, как холдинг ДПМ обвинял Додона в предательстве родины. Дескать, он хотел федерализации в Молдове, планировал внедрить то же устройство, как в ФРГ, США, Канаде, Бельгии! Но Козак привёл доказательства, что федерализацию предлагал сам Плахотнюк ещё 3 июня 2019 года!

Всё-таки верно сказано, что сила в правде. С кем правда – тот и сильней!

Все обвинения вернулись

Любопытная ситуация сложилась у Владимира Георгиевича в контексте последних событий. Все его обвинения обернулись против него самого.

Он обвинял Г. Карамалака в покушении на свою жизнь, а в результате сам стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Дело завёл Следственный комитет России в декабре 2016 года. В декабре 2017 года он был заочно арестован Басманным судом Москвы.

Плахотнюк обвинял В. Платона в «ландромате», то есть в отмывании $21 млрд (на самом деле речь идёт о $70 млрд!). В итоге в феврале 2019 г. МВД РФ возбудило уголовное дело на Плахотнюка за создание ОПГ и отмывание денег в особо крупных размерах.

По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013–2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу – около $560 млн) через Молдиндконбанк компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании.

Он называл Филата «королём контрабанды», но 20 июня 2019 г. Сорин Стати (экс-директор ГП MoldAtsa) пуб-лично заявил, что главными смотрящими по контрабанде в стране (янтарь, спирт, сигареты, анаболики) были люди ДПМ! Более того, 26 июня Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение Плахотнюку. Его обвинили в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. По версии следствия, он участвовал в поставках марокканского гашиша в Россию через Испанию. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Он убеждал Запад, что является единственным гарантом евроинтеграции и единства страны. Но в итоге вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Плахотнюк лично предлагал России федерализацию и смену европейского курса.

Плахотнюк позиционировал себя «защитником Молдовы от русских танков»! И сам же, будучи в ярости, сбросил видео, где мило обсуждает секретное соглашение с русскими, которое он должен был подписать – о Боже! – в присутствии российского посла. Мы уже не говорим про аудиозапись 2015–2016 годов, где он обещает русским обмануть американцев, уничтожить правых!

Он обвинял президента Игоря Додона в сепаратизме, играх с Приднестровьем и «Шерифом». Но в итоге он же получил от «сепаратистов» два мандата в парламенте, людей для протестов у госучреждений и… коридор для бегства из страны!

Это как же надо доверять «сепаратистам», чтобы они стали гарантами твоей свободы и безопасности!

Он утверждал, что русские завели на него два уголовных дела в отместку за его прозападные принципы и ценности. Обвинял ПСРМ во внешнем финансировании, но в итоге сам же предложил русским взять на содержание ПСРМ, чтобы закрыть свои уголовные дела в РФ.

Вот и все принципы и ценности координатора.

«Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение Владимиру Плахотнюку. Его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. По версии следствия, он участвовал в поставках марокканского гашиша в Россию через Испанию. Ему грозит пожизненное лишение свободы».

Лакеев вывели на чистую воду

5 лет подряд ПКРМ, СДПМ, «Наша Партия», а позже Партия ШОР и Партия Регионов день и ночь, на радость и по команде Плахотнюка, били по ПСРМ и Додону.

Но 8 июня ПСРМ объединилась с ACUM и скинула Плахотнюка!

Всё мировое сообщество осудило действия ДПМ, кроме этих «борцов» с ДПМ! Вместо того чтобы перейти на сторону народа, эти господа открыто перешли на сторону мафии!

13 июня В. Воронин заявил, что нужно распустить парламент и пойти на досрочные выборы, как того и хочет Плахотнюк!

Лидер СДПМ Виктор Шелин и вовсе скатился в маразм. Все эти дни он писал лишь одно: «Додон плохой – Плахотнюк хороший»!

12 апреля Шелин доболтался до статьи «Додон – преступник», что он решил войти в сговор с ACUM, чтобы мстить… Плахотнюку! То есть Додон – преступник, а Плахотнюк – спаситель нации? Ничего себе! А вот в России у Плахотнюка два уголовных дела! Будто издеваясь над Шелиным, 26 июня 2019 г. МВД России предъявило третье обвинение Плахотнюку в руководстве наркосиндикатом.

На самом деле после того как Плахотнюк 14 июня сбежал, все его лакеи спрятались в кусты как мыши!

Пособник режима

Однако всех переплюнула Партия ШОР, которая пошла на открытое сотрудничество с режимом:

1) бойкотирует заседание парламента, как и ДПМ;

2) вместе с мэрией Оргеева до сих пор не выдала деклараций в поддержку правительства;

3) обеспечила Демпартию автобусами из Оргеевского автопарка для проведения митинга ДПМ, мобилизовала пенсионеров на участие в нём и оплачивала это участие (около 500 леев, в среднем);

4) с 7 по 10 июня И. Шор дал показания в прокуратуре против Игоря Додона с целью возбуждения уголовных дел.

Они – пособники режима.

Последние дни Партии ШОР

Партия ШОР, финансируемая из краденого миллиарда, доживает свои последние дни.

Напомним, что Шор – фигурант Отчёта Кролл как главный организатор и бенефициарий кражи миллиарда. Суд первой инстанции осудил его на 7,5 лет, но Шор продолжил гулять на свободе и цинично грабить государство.

Он стоял за концессией, то есть кражей у народа, Кишинёвского международного аэропорта, выдавливая по €15–18 млн ежегодно только за счёт баснословных сборов в €9 с каждого пассажира.

8 апреля 2015 года по инициативе вице-премьера Виктора Осипова (приближённого Плахотнюка) правительство Молдовы внесло поправки в Таможенный кодекс, позволив Шору открыть магазины duty free в Приднестровье. Через эти магазины Шор осуществлял контрабанду сигарет и спиртных напитков.

Теперь вы понимаете, почему Шор 15 октября 2015 года написал донос на Филата? Он уже тогда работал в бизнес-связке с ДПМ!

Также сей лакей выступал с обвинениями против Санду и Додона, раболепно выполняя все указы Демпартии.

В 2018 году правительство отдало в концессию все автовокзалы страны. Пошли упорные слухи, что именно Шор стоит за этой аферой. В 2017 году IS «Gările și Staţiile Auto» получила доход в 55,7 млн леев.

Однако 14 июня Шор бежал из страны. Партия ШОР осталась на мели и в долгах, её члены даже на заседания парламента не ходят.

В парламенте создали комиссию по расследованию кражи из банковской системы, результаты проверок несомненно приведут к Шору. Также парламент создал комиссию по незаконным приватизациям. Министр экономики уже заявил, что имеются все шансы вернуть аэропорт народу. Вместе с тем Майя Санду объявила, что никаких магазинов duty free на таможне не будет! В парламенте готовится инициатива о пересмотре Таможенного кодекса. Проще говоря, закроют магазины duty free в Приднестровье – а значит и контрабанду.

Вы удивитесь, но Шор на днях продал 12 магазинов duty free болгарскому бизнесмену Марко Тодорову. Проще говоря, кинул болгарина.

Шор спрятался в Израиле ещё 11 июня, то есть сбежал раньше Плахотнюка. Если ты не виновен, почему бежал? И если тебя выбрали граждане защищать их интересы, почему не ходишь на заседания парламента? Или ты защищаешь только интересы Плахотнюка?

26 июня прокуроры наложили арест на имущество Шора – от Орхей-лэнда до социальных магазинов. А скоро его объявят в международный розыск.

Короче, Шор потеряет и Аэропорт, и компанию Dufremol, и все автовокзалы, и свою жалкую партию. А потом он окажется в международном розыске. Ну а потом – и я очень надеюсь на это – он сдаст всех своих подельников и сядет в тюрьму.

Карнавал за счёт украденного миллиарда закончился. Теперь задача вернуть бандитов в страну, а деньги – в казну!

Богдан Цырдя, политолог