Воронину напомнили, что писал Ленин про таких, как он

Комментарий Богдана Цырди от первого лица.
9 января Владимир Воронин заявил журналистам rise.md, что “миллиард находится в Молдове. Он у тех, кто управляет страной”. 11 января Нацбанк обязал Олега Воронина продать свои акции (23%) в Fincombank. Владимир Воронин намек понял.
15 января ПКРМ обратилась в ЦИК, требуя исключить ПСРМ из предвыборной гонки. 24 января Владимир Воронин снова разразился громкими обвинениями…в адрес ПСРМ.
Оказывается, ПСРМ “украла” у коммунистов всё: цвет флага, устав, программу партии. Короче, всё, кроме активов, видимо.
1. А с каких это пор красный – это цвет ПКРМ? Красный цвет – это цвет всех левых партий, причем во всем мире.
2. Насчет устава. Мы знаем, что в уставе ПКРМ с 2005 года и по сей день написано, что она – “европейская партия”, ее главная цель – евроинтеграция. Или это не так?
3. Насчет программы. ПКРМ была то за союз Россия-Беларусь, то за евроинтеграцию, то за Таможенный союз, то черт его знает за что. Кстати, сегодня ПКРМ – за ЕС или ЕАЭС, а то мы так и не поняли? У ПСРМ всё четко – интеграция в Евразийский союз. Поэтому у ПСРМ рейтинг в зоне 50%, а у ПКРМ – в зоне плинтуса. А, может быть, и меньше.
4. Миллиардер Воронин обосновал свой бред, цитируя – о Боже! – Владимира Ленина. Дескать, сам Владимир Ильич указал – никаких альянсов с социалистами! Ничего себе! А ведь в 1999 году ПКРМ и ПСРМ участвовали в общем блоке на местных выборах! Или забыли? Правда, тогда Воронин не был прислугой демократов…
5. Мы, конечно, не знаем, где, когда и в каком контексте социал-демократ Ленин выступал против социалистов и социализма. Зато мы знаем, что писал Владимир Ленин про таких граждан, как Владимир Воронин: «Когда дело касается до классовых прибылей, буржуазия продает родину и вступает в торгашеские сделки против своего народа с какими угодно чужеземцами…» (В.И. Ленин, полное собрание сочинений, т. 37, с.10.)
6. В статье «Партизанская война» (30 сентября 1906 года) Ленин писал: «Парламент извращается в публичный дом, где шайка буржуазных политиканов торгует оптом и в розницу «народной свободой», «либерализмом», «демократией», республиканизмом, антиклерикализмом, социализмом и всеми прочими ходкими товарами» (14, 10).
7. От себя добавим – и депутатами, и совестью. Так было в 2015 году, когда Воронин продал оптом 14 депутатов. И так, видимо, будет и в 2019 году…
Воронин попал, как кур в ощип. Его самый большой принцип – беспринципность. А один из главных недостатков как руководителя высокого звена – неумение просчитать несколько ходов вперед. Отсутствуют интуиция и дальнозоркость. Как политик он – ноль. Кто за ним пойдет? Игорь Додон, в отличие от предыдущих лидеров страны, гибок, дипломатичен, умен, не ленив и, самое главное, придерживается определенного курса. Он близок к народу, не зажрался, не скомпроментировал себя алчностью, жадностью, коррупцией.