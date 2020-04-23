“Вор в законе” по кличке “Турок” задержан в Москве: его экстрадируют в Молдову

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По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам был выдан ордер на арест лидера преступной группировки, “вора в законе” по кличке “Турок”. Вчера, 22 апреля, он был задержан в Москве.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в ближайшее время подозреваемого передадут молдавским властям. Задержанному грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

Согласно материалам дела, подозреваемым является 39-летний уроженец села Леушень Теленештского района. “Вор в законе” давно проживает в Москве. Преступная организация, главой которой он был, действует с 2013 года. Она объединяет несколько преступных группировок, которые специализируются на шантажах, кражах, ограблениях и обороте наркотиков. В состав преступной организации входят также граждане Молдовы. На данном этапе в розыск был объявлен и гражданин России.

Стоит отметить, что задержанный вор в законе ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков в России.

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