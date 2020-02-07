Вор украл у рыбничанки кролика и съел его: теперь ему грозит уголовная ответственность

Вор украл у рыбничанки кролика и съел его: теперь ему грозит уголовная ответственность

С заявлением в милицию обратилась 52-летняя жительница Рыбницы. Она рассказала, что утром в крольчатнике не досчиталась одного питомца. Сумма материального ущерба составила 250 приднестровских рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – ранее судимый 25-летний житель села Ержово. Добычу он уже успел употребить в пищу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Теперь ему грозит новое уголовное дело по факту кражи. Меру наказания сельчанину определит суд.

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