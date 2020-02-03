Домашние консервы и вино стали добычей вора

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С 30 по 31 января злоумышленник проник в подвальное помещение одного из частных домов в селе Никольское Слободзейского района. Хозяйка в это время была в отъезде. Из погреба вор похитил домашнюю консервацию и 10 литров вина.

В скором времени был установлен подозреваемый – 59-летний ранее судимый житель села Константиновка. Часть похищенного правоохранители обнаружили на сельскохозяйственной ферме в Никольском, где работал подозреваемый.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.