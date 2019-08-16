Вор-романтик в Кишинёве: юноша украл телефон у своего соседа по квартире, чтобы подарить его девушке (ВИДЕО)

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В начале августа в Инспекторат полиции сектора Рышкановка обратился 18-летний молодой человек. Он сообщил, что из дома, расположенного на улице 8 Марта, у него украли телефон HUAWEI P9 стоимостью 3 000 леев.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, на место происшествия прибыла оперативная группа. Пострадавший сообщил, что арендует данную квартиру вместе с другим молодым человеком. Утром он проснулся и не обнаружил свой телефон, а до соседа не смог дозвониться – он не отвечал на звонки.

В ходе расследования было установлено местонахождение соседа по квартире. Им оказался 18-летний житель Страшенского района. Его задержали и сопроводили в инспекторат. На допросе парень признал свою вину и рассказал полицейским, что подарил украденный телефон своей девушке.

Впоследствии телефон был найден и вскоре будет передан законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит штраф в размере до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.