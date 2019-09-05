Вор-рецидивист проник в склад на Ботанике и обчистил его на 17 тысяч леев (ВИДЕО)

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Житель Кишинёва в возрасте 26 лет был задержан следователями Инспектората полиции сектора Ботаника по подозрению в краже, совершённой в складе на улице Буребиста.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, 28 августа к правоохранителям обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что из его склада была украдена бытовая техника, посуда и другое имущество, которое было оставлено на время проведения ремонта в доме. На место происшествия отправилась оперативная группа, которая установила, что злоумышленник проник в помещение путём взлома окна. Сумма ущерба составила 17 200 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Им оказался 26-летний житель столицы. В рамках допроса он признал свою вину. Примечательно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Вскоре украденное имущество будет возвращено хозяину.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.