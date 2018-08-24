Вор-рецидивист пробрался в дом и выкрал компьютер

Вор-рецидивист пробрался в дом и выкрал компьютер

Монитор, системный блок, компьютерная мышь и две колонки стали незаконной “добычей” индивидуума, решившего поживиться за чужой счет.

Пробравшись в квартиру дома в Григориополе путем подбора ключа, он совершил кражу у ее 41-летнего владельца.

– Сотрудники районного отдела внутренних дел по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель – сообщили в МВД Приднестровья.

По факту кражи ведётся разбирательство. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

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