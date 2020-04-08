Вор-рецидивист обчистил сумку жителя столицы. Нарушителя поймали

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36-летний житель Кишинёва, разыскиваемый за кражу, был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка. Ранее мужчину судили за аналогичные преступления и оборот наркотиков.

В начале января, находясь в столичном наркологическом диспансере, мужчина украл из оставленной без присмотра сумки два золотых кольца. Ущерб, нанесённый 41-летнему владельцу, составил 22 600 леев.

Нарушитель скрывался от правоохранительных органов, за что был объявлен в розыск. Недавно подозреваемого удалось задержать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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