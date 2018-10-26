Вор-рецидивист из Крикова совершил очередную кражу в строящемся в столице доме

40-летний житель города Крикова был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка по подозрению в совершении кражи в строящемся доме.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошёл 25 октября. Владелец строящегося дома сообщил о краже правоохранительным органам. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник проник в здание, воспользовавшись свободным доступом, и украл бетономешалку, электрические кабели и другие строительные материалы. Своими преступными действиями он нанёс ущерб владельцу имущества в размере 15 000 леев.

Полиции удалось накопить достаточное количество фактов, доказывающих вину подозреваемого. Сам задержанный в ходе допроса признал свою вину и рассказал следствию, что уже успел продать по символическим ценам некоторые из украденных вещей. Примечательно, что мужчина был ранее судим за подобные преступления.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый общественный труд на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.