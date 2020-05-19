Вор попал в объектив камеры в момент кражи инструмента в магазине

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31-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка после того, как администрация магазина, расположенного на улице Петрикань, сообщила о краже шлифовальной машины.

Причинённый ущерб был оценён в 2 900 леев. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

Во время уголовного разбирательства мужчина признал свою вину и сообщил, что украденный из магазина товар продал. Подозреваемый ранее попадался в руки правоохранителей за аналогичные преступления.

Согласно законодательству, за кражу нарушителю грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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