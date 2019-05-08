Напал на девушку и ограбил: полицейские задержали злоумышленника (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка муниципия Кишинёв задержали 23-летнего уроженца Криулянского района по подозрению в грабеже.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошёл 13 апреля в коммуне Ставчены, когда 22-летняя девушка гуляла с 23-летним парнем. Неизвестный молодой человек подошёл к паре и в открытой форме вырвал из рук девушки сумочку, в которой находился мобильный телефон Samsung J5, 600 леев, 200 евро и документы, удостоверяющие личность. После этого вор скрылся в неизвестном направлении. Ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 9 900 леев.

В результате специальных следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. В ходе допроса парень признал свою вину и сообщил следствию, что ограбил девушку из-за своих финансовых трудностей. Примечательно, что подозреваемый ранее привлекался к ответственности.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Если вина молодого человека будет доказана, то ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.