Вор-ловелас лишил доверчивую тираспольчанку денег и ценностей

0

Предприимчивый житель Тирасполя втёрся в доверие к хозяйке и вынес из чужой квартиры ценные вещи. Проснувшись утром, 40-летняя тираспольчанка обнаружила, что пропал телевизор, ноутбук, мобильный телефон, обручальное кольцо и 120 приднестровских рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в милицию. В скором времени подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний ранее судимый тираспольчанин, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, 3 марта злоумышленник и жертва вместе распивали спиртные напитки. Под утро мужчина вызвался проводить новую знакомую домой.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.