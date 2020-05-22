Вор-домушник предстанет перед судом за серию краж

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29-летнего жителя села Суклея Слободзейского района будут судить за кражи. С конца декабря прошлого года по февраль текущего мужчина совершил шесть краж на территории Слободзейского района и одну в Бендерах.

Днём, когда жильцов не было дома, он пробирался на территории частных домов, разбивал стёкла и проникал в жилые помещения. Домушник, пишет novostipmr.com, брал исключительно деньги и ювелирные украшения.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Следствием собраны доказательства его причастности к совершённым хищениям. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

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