Вопрос водоснабжения Хынчештского района обсуждался сегодня в правительстве

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Ион Кику сегодня созвал совещание в правительстве для обсуждения вопроса о снабжении питьевой водой Хынчештского района. Эта проблема была заявлена ​​местными властями во время недавнего визита премьер-министра в этот район. На встрече присутствовали представители нескольких министерств и ведомств, районное руководство и примары соответствующих сёл.

Глава кабмина был проинформирован о проблеме затягивания работ в рамках финансируемого Национальным экологическим фондом проекта по обеспечению питьевой водой в 11 населенных пунктах Хынчештского района, расположенных в пойме реки Прут. Проект начался в 2013 году и до сих пор не завершен из-за неспособности экономического агента, с которым был заключен договор. Подрядчик попросил увеличить стоимость контракта на 23 млн леев. До настоящего времени освоены 37 млн леев.

– Водоснабжение – один из приоритетов правительства, как и строительство дорог, освещение и т. д. В области водоснабжения запущено много проектов, которыми, к сожалению, плохо управляют. Мы должны оживить их. Я хочу обсудить, на каком этапе находятся работы, какие проблемы и что необходимо предпринять правительству для успешного завершения проекта, – сказал премьер.

В конце заседания он призвал привлечь специализированные органы, в том числе Агентство по техническому надзору, чтобы определить выполнение работ в соответствии с контрактом, гарантировать их качество и самые сжатые сроки исполнения.