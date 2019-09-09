Вопрос решен: Игорь Додон добился выдачи разрешений на транспортные перевозки из Молдовы в Россию

Вопрос решен: Игорь Додон добился выдачи разрешений на транспортные перевозки из Молдовы в Россию

Проблема выдачи разрешений Российской Федерацией на транспортные перевозки из Молдовы также была предметом обсуждений Игоря Додона в Москве. Есть и результат: сегодня были выданы 1250 документов такого типа. 

Об этом Игорь Додон заявил в рамках проведенной сегодня пресс-конференции. Глава государства отметил, что необходимость решения данного вопроса была обусловлена тем, что срок разрешений истек в июне.

– Получалось, что товар у нас есть, а отвезти его мы не могли, потому что наши машины не могли поехать в РФ с этим товаром. 1250 разрешений должны поступить в Кишинев. Они будут действовать в сентябре, потому что с 1 октября эти документы будут дополнительно выданы молдо-российской межправительственной комиссией, – сказал он. 

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