Вопрос питания детей в школах обсудили в правительстве

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Ион Кику провёл этим утром совещание, на котором изучался вопрос питания школьников и возможности его улучшения. В дискуссии приняли участие представители профильных структур.

Участники обсудили опыт, полученный в рамках реализованного в Гагаузии проекта, а также пилотного проекта, запущенного год назад в образовательных учреждениях Страшенского района. Руководство Министерства образования, культуры и исследований представило информацию об уровне подготовки 900 образовательных учреждений. Как оказалось, большинству учреждений требуется мебель и посуда, а в 254 учреждениях и вовсе нет оборудованной столовой зоны.

Глава кабмина попросил ответственных лиц провести инвентаризацию в школьных учреждениях и разработать список необходимого для обеспечения учеников V-IX классов должным рационом. Также в ходе совещания обсуждались возможности предоставления питания специализированными компаниями, деятельность которых будет строго контролироваться.

– Необходимо обеспечить бесплатным питанием учащихся средних классов. Рацион должен быть полезным, сбалансированным и разнообразным, – подытожил Кику.