Вопиющий инцидент: на “первом звонке” в Кишиневе растянули флаг Румынии (ВИДЕО)

Вопиющий инцидент: на “первом звонке” в Кишиневе растянули флаг Румынии (ВИДЕО)

Это произошло в столичном технологическом колледже на Рышкановке вчера, 3 сентября, во время торжественной линейки по случаю начала нового учебного года. 

Видеозаписью случившегося поделилась студентка учебного заведения. Она рассказала, что флаг растянули учителя вместе с учениками. Активное участие в мероприятии принимала завуч колледжа, которая, по словам очевидицы, тянула детей из толпы, чтобы они тоже развернули и держали румынский стяг.

Министерство просвещения вопиющий инцидент пока никак не прокомментировало.

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