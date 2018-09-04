Вопиющий инцидент: на “первом звонке” в Кишиневе растянули флаг Румынии (ВИДЕО)

Это произошло в столичном технологическом колледже на Рышкановке вчера, 3 сентября, во время торжественной линейки по случаю начала нового учебного года.

Видеозаписью случившегося поделилась студентка учебного заведения. Она рассказала, что флаг растянули учителя вместе с учениками. Активное участие в мероприятии принимала завуч колледжа, которая, по словам очевидицы, тянула детей из толпы, чтобы они тоже развернули и держали румынский стяг.

Министерство просвещения вопиющий инцидент пока никак не прокомментировало.