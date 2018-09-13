Вопиющий беспредел: укравший землю индивид требует снести детскую площадку, установленную социалистами

О беспрецедентном случае сообщил глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан.

Так, совсем недавно по программе фракции социалистов была установлена детская площадка по адресу улица Трандафирилор 31/7. Планировалась также установка здесь спортплощадки и турников.

– И вот сегодня к нашим коллегам пришёл «собственник» участка, украденного у города через “левые” аукционы с требованием убрать детскую площадку! Фракция социалистов ставит детские участки, на основе просьб жителей, с согласованием размещения в претуре Ботаники и других учреждений – а они требуют убрать!!! – возмутился Чебан.

Он рассказал, что участок в 15 соток между домами №31/6, №31/7 и №31/8, №33/2 и №35/3 по улице Трандафирилор украден у города на фальшивом аукционе, куплен фирмой VALERIA-STROI, те продали QUBE COSTRUCT 03.02.2016, а они перепродали через один день фирме IDEALVEST, которая уже представляется «добросовестным покупателем».

– Юристы примэрии ничего не сделали для возврата участков городу, прокуратура до сих пор никого не посадила, а суды снимают аресты, позволяя перепродажу участка! Говорят, они уже заключили договор на строительство! – написал глава фракции ПСРМ.

Отметим, что детская площадка на Трандафирилор 31/7 была сдана в эксплуатацию буквально на днях – в начале сентября.