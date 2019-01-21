Вооружённое ограбление на Ботанике: продавщица проснулась под дулом пистолета

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Продавщица продуктового магазина проснулась и увидела перед собой дуло пистолета, которое направил на неё грабитель.

Инцидент произошёл минувшей ночью на бульваре Дачия столичного сектора Ботаника, пишет deschide.md. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, 41-летняя женщина позвонила в Службу 112 после того, как преступник сбежал с места происшествия в неизвестном направлении.

– Продавщица сообщила полиции, что мужчина, закрывший лицо шарфом, вошёл в магазин и угрожал ей пистолетом, после чего украл из кассового аппарата 2 999 леев, – рассказала Стати.

Сотрудники Инспектората полиции Ботаники возбудили уголовное дело по данному факту. Преступнику грозит тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет.