Вонючий убийца

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Какие средства бытовой химии могут быть опасными

Представить себе жизнь современного человека без средств бытовой химии просто невозможно. Жидкости для мытья посуды, очистители с хлором, стиральные порошки и прочие средства – все они могут быть опасными при неправильном использовании.

Состав средств бытовой химии зачастую пестрит химическими элементами. Многие знают, что концентрированная химия может быть крайне опасной для здоровья, при этом нередко даже не читают инструкций по применению таких препаратов в быту и не соблюдают технику безопасности при работе с ними. А это может привести к плачевным последствиям для здоровья.

Читаем инструкцию

Эксперты утверждают, что половина людей не задумываются о том, как правильно выбирать средства бытовой химии, чтобы не ошибиться и не купить максимально опасное. Те же, кто следят за своим здоровьем, внимательно изучают инструкции и состав.

Сегодня в средствах бытовой химии, которые активно используются в домах, содержатся такие компоненты, как:

хлор;

ПАВ;

фосфаты и фосфонаты;

формальдегид;

соляная кислота.

Обнаружить их можно в различных средствах для чистки поверхностей, порошках, жидкостях для мытья посуды, препаратах для чистки ковров, дезинфицирующих средствах и т. д. Причём во многих они могут быть в виде концентрата, что становится настоящим испытанием – например, для органов дыхания. Не самым лучшим образом такие комбинации воздействуют и на кожу, контактирующую с ними (а нередко уборку с использованием таких препаратов проводят без перчаток).

Опасный хлор

Различные домашние средства с хлором ценятся очень высоко за счёт того, что они быстро дают ощутимый эффект, позволяют добиться чистоты и белизны вещей, избавляют от плесени. Но стоит понимать и то, что хлор, как летучий химический элемент, достаточно опасен – он воздействует на слизистые оболочки (например, при дыхании обжигает носоглотку, страдает роговица глаз), а также на кожу. Конечно же, это не значит, что придётся отказаться от такой химии. Хлорсодержащие средства для очистки дома, например препараты для противогрибковой обработки, белизна и т. д., должны использоваться очень аккуратно. Из-за отравления ими у человека могут развиваться:

гипертония;

анемия;

проблемы с сердцем и сосудами;

аллергия, которая легко может перейти в бронхиальную астму.

Нередко учёные обвиняют хлор и в воздействии на иммунную систему человека, когда он снижает её защитные функции, делая человека уязвимым к разным инфекциям. При слабой концентрации хлора (какую и предполагается использовать в быту) отравления не возникнет и никакой негативный эффект в организме накапливаться не будет. Поэтому стоит внимательно читать инструкции. Как правило, большинство хлорсодержащих препаратов можно использовать в количестве, не превышающем чайной ложки на большое количество чистой воды. Так, например, готовят растворы для отбеливания белья, отмывания поверхностей и т. д.

Если концентрация хлора превышена, например была использована пара столовых ложек на стакан воды, а то и вовсе жидкость или гель были вылиты напрямую на губку, это можно понять по характерным симптомам, которые разовьются у человека. В этом случае от паров хлора у него появятся:

чувство стеснения в груди и боль при попытке вдохнуть;

сухой кашель;

слезотечение и резь в глазах;

спазмы в бронхах.

Так что стоит помнить, что здоровье исключительно в руках человека. А значит, при уборке дома надо использовать защитные перчатки, работать в проветриваемом помещении и ни в коем случае не превышать допустимых концентраций средства.

Поверхностно активны

ПАВ (поверхностно-активные вещества) содержатся в мыле и в разных порошках. Они востребованы потому, что хорошо отчищают поверхности от различных загрязнений без особых усилий.

Переизбыток ПАВ и неправильное их употребление могут стать причиной:

нарушения функций печени и повышения холестерина;

проблем с лёгкими;

покраснения кожи.

Чтобы не подвергаться вредному воздействию таких компонентов, стоит изначально выбирать средства, где их содержание не особенно высоко. Что касается мер безопасности: бельё, постиранное с порошком, содержащим ПАВ, надо хорошенько прополаскивать – как минимум использовать дополнительный цикл машинки, посуду надо промывать проточной водой как следует. Чтобы исключить вдыхание, сыпать порошок следует аккуратно, мерным стаканчиком и опять-таки в количестве, указанном на упаковке. Если его пересыпать, он может не вымыться из ткани и будет раздражать кожу.

Внимание на фосфаты!

Соединения фосфора крайне негативно сказываются на состоянии кожи человека – эта теория уже была доказана различными учёными и исследователями. Такие вещества, используемые в избытке, могут разрушать естественную защиту кожных покровов. В результате негативного воздействия таких средств в организме человека могут развиваться:

патологии дерматологического профиля, например диатезы, дерматит и т. д.;

аллергия;

проблемы с метаболизмом;

поражения дыхательных путей.

Стоит понимать: соединения фосфора могут легко проникать через кожу в кровоток и разноситься по всему организму. Такие компоненты нередко содержатся в жидкостях для мытья посуды. Концентрация их здесь невелика, чтобы привести к ожогам слизистых, но вот руки стоит защищать дополнительно. Мыть посуду стоит всегда в перчатках. А после мытья её следует хорошенько ополаскивать.

Для исключения негативного воздействия разных химикатов, входящих в состав средств бытовой химии, специалисты рекомендуют проветривать помещение во время и после уборки, после стирки белья мыть пол. Выбирать надо средства сертифицированные, не имеющие резкого запаха (к хлорсодержащим препаратам этот пункт не применим), герметично упакованные. Средства смешивать между собой нельзя, т. к. неизвестно, какую реакцию они могут дать. Для защиты стоит, кроме перчаток, использовать и маску для лица.

Анна Шатохина

СОВЕТ

Как отбелить бельё без химии?

Перед стиркой замочите вещи из любых тканей (кроме шерсти) в раст­воре борной кислоты (из расчёта 10 г кислоты на 10 литров воды). Дайте белью полежать в нём два часа, после чего стирайте в стиральной машине.

Есть и другой народный способ: в 2 л горячей воды растворите соль, добавьте столовую ложку нашатырного спирта, три ложки перекиси водорода и стиральный порошок. Оставьте вещи в таком составе на 2–3 часа, а после постирайте в машинке.

В ТЕМУ!

Кому особенно вредны средства бытовой химии?

– Моющие средства могут провоцировать не только приступы астмы, но и кожную аллергию. Несмотря на то что это не настоящие аллергены, такие химические вещества – и особенно запахи, которыми они обладают, – играют роль провокаторов аллергических реакций (по-научному – триггеров).

Больным с астмой и аллергией лучше максимально снизить интенсивность контакта с ними, а если можно – применять вместо них старые проверенные сред­ства: хозяйственное мыло, мыло без отдушек, соду, горчичный порошок. Если всё же контакт неизбежен, то работать лучше в маске и в резиновых перчатках, которые нужно надевать поверх тканевых. Больным с латексной, пыльцевой и пищевой аллергией, особенно на пыльцу деревьев, бананы, авокадо, лучше не пользоваться латекс­ными перчатками – они сами могут вызывать кожную реакцию. Кстати, нелишне защищать кожу и слизистые и здоровым людям.