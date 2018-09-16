Volvo, подлежащий конфискации в Италии, обнаружили у молдаванина на румынской границе (ФОТО)

Инцидент был зафиксирован на днях на КПП “Албица” поздно вечером.

45-летний гражданин Молдовы явился для прохождения трансграничного контроля за рулем машины марки Volvo. При проверке документов выяснилось, что машина числится в базе данных как подлежащая конфискации в Италии.

При допросе молдаванин пояснил, что купил машину у соотечественника, и не знал, что у нее “темное прошлое”. Тем не менее, румынские власти проводят расследование в связи с возможность кражи машины.

Сам автомобиль, стоимость которого оценивается в 20 тысяч румынских леев (около 5 тысяч долларов США), конфискован до окончания расследования.